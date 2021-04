Fotomontaggi in uniforme in mostra sui social: scoperto falso colonnello della Finanza

I veri finanzieri del Comando provinciale di Pisa non conoscevano alcun collega con il nome di 'Federico Manera': sono bastati pochi riscontri per scoprire la truffa

Quei gradi che non gli appartenevano ma che sbandierava ai quattro venti sui social. Ha destato immediatamente sospetti ai veri finanzieri di via Paolo Semeraro a Pisa quell’ufficiale superiore che nessuno conosceva e che, come raccontava egli stesso sui social, aveva fatto una folgorante carriera, dal grado di vice brigadiere a quello di colonnello in pochi anni. Sono bastati pochi riscontri, ma tra gli appartenenti al Corpo non esisteva alcun 'Federico Manera', questo il nome utilizzato sui vari profili.

Sono scattate così immediatamente le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, culminate nell’oscuramento immediato di tutti i profili pubblici e in una perquisizione domiciliare. A casa del 33enne, in realtà dipendente di una ditta di pulizia della provincia, oltre ai diversi fotomontaggi creati sovrapponendo il suo viso a quello di veri appartenenti alla Guardia di Finanza, ritratti durante operazioni di servizio o eventi istituzionali, è stata rinvenuta anche un’uniforme dell’Esercito Italiano sulla quale erano state apposte delle mostrine di un’altra Forza Armata, dipinte di giallo, per renderle del tutto simili a quelle in uso nella Guardia di Finanza. Il giovane dovrà ora rispondere all'Autorità Giudiziaria dei reati di sostituzione di persona e possesso di segni distintivi in uso alle Forze di polizia.