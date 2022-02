Emergenza abitativa: "Una famiglia con due minori in coabitazione forzata con uno sconosciuto"

Una famiglia in difficoltà da mesi, ora alle prese con una situazione ancora più critica. Denuncia il caso Asia Usb Pisa, l'Associazione Inquilini e Abitanti, che parla di un nucleo composto da padre, madre e due figli minori costretti a vivere in un'abitazione con un estraneo, anche lui bisognoso di una soluzione abitativa.

"Alcuni mesi la famiglia - scrive il sindacato ci è venuta a chiedere un aiuto, perché costretti per alcuni giorni a dormire in macchina dopo aver perso la casa. Ci siamo subito mobilitati perché le Istituzioni, in primis la Società della Salute, invece di ricorrere alla Caritas come succede sempre più spesso, trovassero per loro una soluzione immediata e definitiva". Inizialmente la famiglia è stata sistemata in un b&b. Oggi la notizia: "Siamo venuti a sapere che la famiglia è stata alloggiata in un singolo appartamento nel quale devono condividere con un altro bisognoso di casa a loro estraneo la cucina e l'unico bagno, con le porte delle camere senza chiavi di chiusura. Non solo, ma gli è espressamente vietato di poter ospitare parenti e amici. Un trattamento da denunciare come lesione di diritti umani fondamentali!".

Preoccupa anche il periodo pandemico ed il futuro, in quanto "il 17 febbraio è data di scadenza del progetto riguardante la famiglia; dopo questa data ancora non sappiamo quali saranno le soluzioni proposte". "Con tutti gli alloggi sfitti presenti nel Comune di Pisa e provincia - insiste il sindacato - è possibile che non si riesca a trovare una soluzione adeguata per questo come per tanti altri nuclei familiari? Come viene selezionato il privato per poter accedere ai finanziamenti comunali per affittare il suo appartamento? Quanto costa l'affitto dell'appartamento in questione? Perché non si usano questi fondi pubblici per mettere a norma le case popolari vuote? Queste domande le giriamo direttamente all'assessora Poli e al presidente della SdS Di Maio".

Sul sistema generale Asia Usb conclude che "a Pisa le abitazioni erp vuote sono 177; Asia chiede da tempo che vengano ristrutturate e messe a norma per rispondere ad una domanda di alloggi sempre più numerosa ed urgente; invece l'ultimo bando per le case popolari è stato annullato perché illegittimo e il Comune non ha ancora provveduto a farne uno nuovo, lasciando senza risposta le 899 persone che avevano fatto domanda".