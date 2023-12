Famiglia e natalità: come uscire dall''inverno demografico'?

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Se ne parlerà venerdì 15 dicembre ore 10.00 nella sala delle Baleari del Comune di Pisa, Palazzo Gambacorti, in un incontro dal titolo “Politiche pro natalità e famiglia: quale ruolo per i comuni?”. L’evento è organizzato dall’Associazione “Difendiamo i nostri figli-Family day” con il patrocinio del Comune di Pisa. Interverranno: l’ Avv. Giovanna Bonanno Assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa; il dott. Pino Morandini, ex magistrato, vicepresidente nazionale del Movimento per la Vita e membro del Direttivo del Family Day il quale mostrerà i numeri dell’ “inverno demografico” che investe il nostro paese ed illustrerà proposte già sperimentate con successo in alcune parti d’Italia per cercare di invertire il trend; Da ultimo, il dott. Paolo Puglisi, Consigliere nazionale dell’Associazione nazionale “Famiglie Numerose, spiegherà che cos’è e come opera su tutto il territorio nazionale la Rete dei Comuni “Family Frendly”.