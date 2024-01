Famiglia di 6 persone intossicata da un braciere nella notte

Pericolosa disavventura per una famiglia di Chianni, questa notte, fra il 9 e il 10 gennaio. Diversi minuti dopo mezzanotte è scattato l'allarme in via della Compagnia per un'intossicazione da monossido di carbonio. Secondo quanto si apprende sono state sei le persone coinvolte. A causare l'avvelenamento è stato un braciere incautamente lasciato nei locali dell'abitazione. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa per mettere in sicurezza i luoghi, in collaborazione con i soccorsi prestati dal personale del 118 in precedenza attivati.