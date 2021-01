Fantino cade da cavallo all'Ippodromo San Rossore: ricoverato

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 21 gennaio, all'Ippodromo San Rossore. La chiamata d'emergenza al 118 è arrivata alle 15.38 per un fantino che è caduto da cavallo. All'arrivo dell'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Pisa il paziente non era cosciente. L'uomo è stato quindi trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Cisanello per trauma cranico.