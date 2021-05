Le Farmacie Comunali di Pontedera azzerano l'Iva sui prodotti essenziali per l'igiene femminile

Da oggi e fino alla fine del 2021, nelle tre Farmacie Comunali di Pontedera sarà possibile acquistare prodotti intimi femminili di prima necessità (assorbenti esterni e interni, proteggi-slip ecc.) a un prezzo ridotto del 22%.

Alliance Farmacie Comunali e il Comune di Pontedera hanno infatti deciso di scontare l’Iva su questi prodotti fondamentali per l’igiene femminile, che vengono attualmente tassati dallo Stato alla massima aliquota di tassazione prevista, il 22%, nonostante costituiscano un bene primario. Si tratta di prodotti indispensabili per le donne, ma che possono rappresentare un costo mensile significativo. L’iniziativa rappresenta uno strumento a supporto delle donne e per la riduzione delle disuguaglianze di genere. "Le Farmacie Comunali di Pontedera - scrivono in una nota - dimostrano con questa azione un impegno tangibile su un problema che in Italia, a differenza di altri Paesi, riceve ancora scarsa attenzione. La cosiddetta ‘Tampon Tax’ è infatti stata completamente eliminata di recente dalla Scozia, e in Paesi come Francia, Germania e Regno Unito l’aliquota è stata fortemente ridotta negli ultimi anni".

Le tre farmacie di Pontedera (Pisa) che partecipano all’iniziativa sono:

• Farmacia Comunale N. 1 - Piazza Unità d'Italia, 7

• Farmacia Comunale N. 2 - Viale Italia, 8

• Farmacia Comunale N. 3 - Via Roma, 178

"Ringraziamo le nostre farmacie comunali - commentano gli assessori Carla Cocilova ed Alessandro Puccinelli - per aver tempestivamente raccolto il nostro input e recepito la mozione approvata dal Consiglio Comunale del 31 marzo scorso; una iniziativa di civiltà che si indirizza concretamente nella più complessiva battaglia culturale tesa a contrastare la disuguaglianza di genere. Ci aspettiamo che il governo faccia la sua parte e stabilizzi definitivamente una misura di riduzione della tassazione sui prodotti essenziali per l'igiene femminile".