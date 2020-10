Farmacie ospedaliere: dal 12 ottobre nuovi orari di apertura

Dal 12 ottobre, entra il vigore il nuovo orario di apertura delle farmacie ospedaliere dell'Azienda USL Toscana nord ovest, dove i pazienti in dimissione possono recarsi per ritirare i farmaci ospedalieri prescritti e dove i pazienti esterni possono ritirare quelle terapie che devono essere consegnate obbligatoriamente in ospedale. L'orario è pensato "per agevolare al meglio l'utenza e anche nell'ottica di non creare assembramenti fuori dalle farmacie di continuità".



Perciò, da lunedì prossimo i punti farmacia degli ospedali di Livorno, Lucca Campo di Marte, Massa NOA, Pontedera e Versilia saranno aperti dal lunedì al venerdì in orario 9:30-16:00 e il sabato in orario 9:00-14:00. I punti farmacia degli ospedali di Carrara, Fivizzano, Pontremoli, Cecina, Piombino, Portoferraio-Elba, Castelnuovo Garfagnana e Volterra saranno aperti dal lunedì al venerdì in orario 9:00-14:00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Resta invariato l'orario del punto farmacia dell'Azienda ospedaliera universitaria presso all'ospedale di Cisanello a Pisa, che sarà aperto dal lunedì al venerdì in orario 9:00-17:00.