Vaccino Johnson&Johnson per gli over 60 in farmacia: ecco dove recarsi a Pisa e provincia

BOTTA DEI DR.I VINCENZO E ANNA BOTTA SNC, Via Bandecca 25, Vecchiano

FARMACIA NARI DOTT.SSA MARTA, Via E. Berlinguer 1, Santa Luce

NUOVA FARMACIA PONTE A ELSA DELLA DOTT.SSA BUTI DEANNA, Via Nazionale 91, San Miniato

FARMACIA CONTICINI DI CONTICINI GIUSEPPE, Via Roma 20, Pisa

LANDINI PIA, Via Aurelia Nord 10, Pisa

SALVADORI SAS, Via Unità d'Italia 20, Montopoli val d'arno

FARMACIA COMUNALE GUARDISTALLO, Via Roma 51, Guardistallo

FARMACIA BACCI sas di dott. Paolo Bacci e c., Via Piano della Tora 50/B, Crespina lorenzana

FARMACIA LA GABELLA SNC, Via Ettore Tozzini 1, Calci

Sono 13 le farmacie a Pisa e provincia in cui sarà possibile ricevere la vaccinazione anti-Covid. Al momento possono effettuare la prenotazione le persone che hanno tra i 60 e i 79 anni e il vaccino utilizzato sarà il Jansenn della Johnson & Johnson che prevede la somministrazione di una sola dose. Per prenotare la vaccinazione è necessario recarsi o contattare telefonicamente la farmacia. E’ necessario portare con sé:

Tredici farmacie in cui è possibile prenotare la propria dose. Ecco come fare