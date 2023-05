Prevenzione incendi: quasi ultimata la fascia parafuoco a protezione dell'abitato de La Gabella

Investire nella prevenzione incendi fra le priorità di tutela del territorio. Lo sostiene il Comune di Calci, che annuncia opere programmate peraltro a pochi giorni di distanza dall'ultimo episodio del 30 aprile scorso, dove il fuoco ha interessato il bosco in località La Cantinaccia. Proprio a valle dell'area interessata dal rogo gli operai del Cantiere Forestale del Monte Pisano stanno ultimando una fascia parafuoco a protezione dell’abitato de La Gabella, lunga 800 metri e larga 30 per 9 ettari complessivi.

Non a caso, la fascia parafuoco a La Gabella è uno dei tre luoghi che la Regione Toscana ha prescelto, ben prima dell’evento di domenica, per celebrare la Giornata mondiale di prevenzione dagli incendi boschivi 'PrepDay 2023' (Wildfire Community Preparedness Day). La giornata, in programma sabato 6 maggio in tutto il mondo su iniziativa dell’associazione statunitense National Fire Protection (NFPA), prevede iniziative pubbliche di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza, affinché diventi parte attiva nella prevenzione imparando a ridurre gli effetti di un eventuale passaggio del fuoco.

A La Gabella, dalle 9.30 alle 11.30, i cittadini potranno visitare il cantiere forestale della fascia parafuoco e partecipare ad alcune attività dimostrative di autoprotezione, come ad esempio il decespugliamento, il taglio e depezzamento di piante morte, malate o deperienti, lo sminuzzamento di parte del materiale di risulta e lo smaltimento della risulta vegetale e dei rifiuti in discarica controllata.

All’iniziativa di Calci, dal titolo 'Antincendi boschivi, 'Diamoci un taglio': la prevenzione attraverso la cura del bosco', parteciperà il personale del Comune di Calci, dell’Unione Montana Alta Val di Cecina, dell’Anci, della Regione Toscana - Organizzazione Aib, delle associazioni di volontariato Aib, dei Carabinieri Forestali, dei Vigili del Fuoco, della Comunità del Bosco e dello Sportello di Agroecologia di Calci.

"Avere un monte curato ed accessibile - commentano il sindaco Massimiliano Ghimenti e l'assessore Giovanni Sandroni - con fasce parafuoco a protezione delle zone abitate, è uno dei principali obiettivi del Piano di Prevenzione Aib dei Monti Pisani. Oggi in fase di attuazione, il Piano prevede ben 7 interventi suddivisi in 5 diversi progetti, tutti interamente finanziati dalla Regione Toscana con fondi europei per circa 350mila euro complessivi, fra i quali, appunto, la realizzazione della fascia parafuoco a La Gabella".