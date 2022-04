Fast park sul litorale, La città ecologica: "Il Comune dà i numeri"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L’Associazione ambientalista LA CITTÀ ECOLOGICA illustra il balletto di numeri presente nei documenti ufficiali sul FAST PARK di Marina. Nella Relazione allegata alla Delibera di giunta N. 246 del 29/10/21 che approva l’intervento si afferma che i posti auto attuali sarebbero 145 e quelli dopo l’intervento 240, con un aumento, si dice, di +166%, dimostrando di non avere grande dimestichezza con le percentuali (l’aumento sarebbe poco più del 65%). Questi i numeri, sbagliati in diversi sensi, sono stati comunicati alla Regione e diffusi alla stampa e, quindi, alla città! (si veda immagine allegata). In altri documenti sempre allegati a quella Delibera i posti auto sarebbero nel nuovo parcheggio 66 a piano terra e 73 al primo piano: 139 totali. L’Assessore Dringoli, intervenendo all’Iniziativa del Circolo Il Fortino di Marina di Pisa il 4 marzo scorso, afferma che i posti attuali sono un’ottantina e al primo piano ne sarebbero previsti una sessantina. Quindi sostanzialmente si arriverebbe a meno di 140. Nella Relazione allegata al progetto esecutivo approvata con Determina del Dirigente n. 356 del 18/3/2022 si afferma che i posti auto complessivi sarebbero 120, quindi appena 40 in più degli 80 attuali. La spesa è sempre di 2milioni di euro: 50.000€ a nuovo posto auto. E questo ammesso e non concesso che nei circa 2000mq dell’area entrino oggi solo 80 auto! Com’è possibile tanta incertezza sulle dimensioni di questo intervento? Oltre tutto la Regione Toscana finanzia il progetto come parcheggio scambiatore e al servizio anche di Comuni limitrofi, mentre in realtà è al servizio soprattutto di un villaggio turistico e una discoteca, strutture private. Una domanda sorge spontanea: la Regione, prima di concedere i soldi di tutti noi, legge gli atti che finanzia?



La Città Ecologica