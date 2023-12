Finisce il 2023: i 10 fatti dell'anno

Se il 2022 è stato l'anno della convivenza con le emergenze, il 2023 ha segnato un definitivo ritorno alla normalità, con il superamento nell'opinione pubblica della pandemia. Il Coronavirus, insomma, appare ormai lontano nello scenario del vivere quotidiano. Come di consueto sono stati i fatti di cronaca a calamitare l'interesse dei lettori, specie quelli legati alla questione sicurezza. A fare scalpore in particolare sono state due efferate aggressioni, sfociate purtroppo nella morte delle due vittime. A maggio, invece, lo snodo delle elezioni amministrative nel capoluogo: la riconferma del sindaco di Pisa Michele Conti ha permesso alla Giunta di destra la continuità sperata, seguendo trend squisitamente politici che dimostrano come Pisa sia cartina di tornasole delle dinamiche nazionali.

1. Anziano picchiato in strada, muore in ospedale

E' da poco iniziato il nuovo anno e in via Bovio, in centro a Pisa, un 74enne viene preso a calci e pugni. L'assalto è feroce e la vittima, Piero Orsini, si spegnerà in ospedale. A compiere il folle gesto un 24enne, con problemi psichiatrici. Secondo la ricostruzione, il giovane era stato accompagnato dal padre in una struttura sanitaria lì presente. Sfruttando un momento in cui non era attenzionato, è uscito e ha aggredito il primo sconosciuto che ha trovato sulla sua strada. Per l'anziano non c'è stato niente da fare.

2. Giovane 32enne marinese muore in un incidente stradale

La strada, purtroppo, ogni anno miete numerose vittime. E' la mattina del 19 febbraio quando alla curva delle Tre Buche su viale D'Annunzio si verifica uno scontro frontale. Il tratto peraltro è noto per la sua pericolosità. Non c'è stato scampo per il 32enne Eugenio Tursi. La famiglia è molto conosciuta sul litorale, in particolare il padre, Verter Tursi, è sempre stato molto attivo nell'associazionismo.

3. Riconsegnata da anonimo busta perduta con 2mila euro

Notizia singolare e positiva è stata quella proveniente da Chianni, con il benefattore che è rimasto ignoto. Una signora, a metà febbraio, ha perso una busta con 2mila euro in contanti. Era da poco uscita dalla banca. Ha dato l'allarme, nella speranza che qualcuno potesse aiutarla, offrendo una ricompensa. Pochi giorni dopo ha ritrovato i soldi in una busta nella propria cassetta delle lettere. Il gesto di onestà è stato celebrato pubblicamente anche dal sindaco Giacomo Tarrini.

4. Omicidio della dottoressa Barbara Capovani

Un agguato per uccidere. Nel tardo pomeriggio del 21 aprile, all'uscita dal lavoro presso l'ospedale Santa Chiara di Pisa, la psichiatra Barbara Capovani è stata brutalmente aggredita da un uomo, che l'ha sorpresa alle spalle mentre liberava dalla catena la propria bicicletta. L'assassino l'ha colpita alla testa con una spranga, è la ricostruzione. Le lesioni hanno portato due giorni dopo alla morte della stimata professionista 55enne. A seguito delle serrate indagini, a finire in manette è stato Gianluca Paul Seung, 35enne che era stato in cura dalla dottoressa. Una personalità con problemi, sui social aveva espresso il suo odio verso la categoria medica. In memoria di Barbara Capovani seguiranno molte iniziative, fra cui la fiaccolata a cui parteciparono 10mila persone.