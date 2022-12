Ritardi e corse saltate: Federconsumatori denuncia i disservizi di Autolinee Toscane

La sezione pisana di Federconsumatori interviene sul tema dei disservizi di Autolinee Toscane segnalati dagli utenti. "Raccogliamo in questi giorni diverse segnalazioni da parte di numerosi cittadini che si ritrovano quotidianamente ad utilizzare gli autobus urbani ed extra urbani a Pisa e provincia" denuncia il presidente Sandro Imbraguglio. Nelle ultime settimane aumentano i reclami sopratutto per quel che riguarda il servizio urbano svolto nel Comune di Pisa. "I cittadini ci riferiscono di un servizio sempre più carente: numerose le corse saltate, ritardi ormai all’ordine del giorno anche di 30/40 minuti. Tutto questo ha delle evidenti ricadute sulla vita privata e lavorativa degli utenti che utilizzano il bus come mezzo ordinario di trasporto".

A questo si aggiunge lo stato precario dei mezzi di trasporto e l’assenza di pensiline ad hoc alle fermate, sottolinea Federconsumatori Pisa, che nei mesi invernali sarebbero necessarie per permettere agli utenti di ripararsi dalla pioggia e dal freddo. "Inoltre registriamo che è completamente assente un servizio di app e monitoraggio dell’andamento delle corse in tempo reale, che rende le attese vane ed estenuanti ed a nulla servono le chiamate al numero reclami di Autolinee Toscane, irraggiungibile" aggiunge Imbraguglio.

Il presidente di Federcosumatori Pisa Sandro Imbraguglio conclude: "La mobilità sostenibile e il decongestionamento del traffico urbano restano così solo slogan vuoti. Invitiamo l’amministrazione comunale di Pisa ad attivarsi immediatamente per capire i perché di questi ritardi e di questi disservizi che sono costretti a subire gli utenti pisani ed invitiamo Autolinee Toscane a garantire il rispetto del contratto di servizio che per adesso sembra essere totalmente disatteso. Invitiamo infine le persone coinvolte a continuare a segnalare questi disagi ai nostri canali di comunicazione".