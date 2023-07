Pontedera: il dottor Federico Ruggeri è il nuovo responsabile di Ortopedia del 'Lotti'

E’ Federico Ruggeri il nuovo responsabile dell’ortopedia di Pontedera. Va a sostituire Franco Carnesecchi, in pensione dalla fine del mese di giugno, che l’Azienda ringrazia per la preziosa e qualificata attività svolta in questi anni al 'Lotti' e a Volterra dove ha portato innovazione e grande professionalità. Il dottor Ruggeri ha 51 anni, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 2000 all’Università di Pisa e ha conseguito la specializzazione, con il massimo dei voti, in ortopedia e traumatologia nel 2005, sempre a Pisa.

Dal 2006, sotto la guida di Franco Carnesecchi, lavora al 'Lotti' e al 'Santa Maria Maddalena' di Volterra approfondendo le tecniche di chirurgica artroscopica di ginocchio e di spalla ed ha conseguito una grande esperienza per quanto riguarda la protesica di ginocchio e di anca. Inoltre, in questi anni ha sviluppato la tecnica mininvasiva con accesso anteriore per quanto riguarda la protesi d’anca, la chirurgia protesica con assistenza robotica e la chirurgia del piede con tecnica mininvasiva. Ad oggi il dottor Ruggeri ha eseguito come primo operatore circa 4000 interventi ed ha al suo attivo la partecipazione ad eventi, sia in Italia sia all’estero, per la divulgazione della tecnica mininvasiva per approccio anteriore all’anca con partecipazione a Cadaverlab sia come discente che come docente.