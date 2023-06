Preso a sassate durante la lite con un pusher

Ferito a colpi di pietre in seguito al diverbio con uno spacciatore. E' successo la notte scorsa lungo la SS Aurelia Sud, in località La Bufalina nel comune di Vecchiano. E' stata la centrale operativa del 118 ad avvisare la Questura di un intervento in corso dopo che una ragazza in transito nella zona aveva segnalato la presenza di un uomo ferito.



Sul posto è stata così inviata una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato, che ha identificato un 32enne proveniente dalla lucchesia, il quale ha riferito di essere andato all'interno del bosco per acquistare da uno spacciatore della sostanza stupefacente e per riavere indietro un tablet ed un cellulare che nei giorni scorsi aveva dato in pegno ai pusher per acquistare droga, poiché in quel momento sprovvisto di contante.



Non trovandosi d’accordo sul prezzo del 'riscatto', ne è nato un diverbio con il nordafricano che, spalleggiato da altri suoi connazionali, ha colpito il lucchese con alcune pietre che si sono infrante sul lunotto della sua auto spaccandolo e ferendolo alla testa. Il 32enne ha poi aggiunto che, nello scappare, ha investito uno dei pusher, senza sapere però le condizioni dello spacciatore dopo l'impatto.



L’aggredito è stato condotto in ospedale per le ferite riportate alla testa ed è stato dimesso dopo le medicazioni. Sul posto sono intervenute anche la Squadra Mobile e la Polizia scientifica, che hanno perlustrato la zona, senza rilevare tracce del presunto pusher ferito. Indagini in corso.