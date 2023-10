Peccioli: drammatico impatto con il terreno dopo il lancio con il paracadute

Grave incidente questa mattina all'aviosuperficie Pratello di Peccioli, dove un uomo, dopo un lancio con un paracadute, ha avuto in fase di atterraggio un drammatico impatto con il terreno. Ha infatti riportato un trauma del rachide e degli arti inferiori con frattura esposta di tibia e perone. Sul posto è intervenuto il 118 con l'ambulanza infermieristica di Peccioli. Attivato l'elisoccorso per il trasporto in ospedale.