Ferito dal lancio di soprammobili durante la lite con la convivente: interviene la Polizia

E' successo in zona San Martino in centro a Pisa nel pomeriggio di martedì

Una lite fra conviventi ha richiesto ieri, 4 maggio, l'intervento della Polizia in zona San Martino, a Pisa. Erano circa le 15.40 quando la pattuglia della Squadra Volanti della Questura è giunta sul posto. Da quanto ricostruito la coppia è in fase di separazione e il litigio era appena degeneranto: poco prima dell'arrivo dei poliziotti l'uomo era stato raggiunto e ferito da alcuni soprammobili lanciati dalla donna. Per le cure è intervenuta anche un'ambulanza.

Gli agenti hanno riportato l'ordine, con l'uomo che ha definitivamente lasciato l'abitazione. E' stato informato sulla facoltà di sporgere querela entro tre mesi dai fatti.