Pedinano un gruppo di turisti diretti al Duomo: fermate due borseggiatrici

Controllate ieri mattina, 2 dicembre, dalle pattuglie della Squadra Volanti della Questura, nei pressi di piazza Manin, due 21enni di origini balcaniche, residenti a Roma, che avevano destato sospetto in quanto i poliziotti le hanno notate pedinare un gruppo di turisti diretti in piazza dei Miracoli. Le due stavano probabilmente per commettere qualche borseggio, visto che peraltro ad un controllo approfondito in Banca dati è emerso che sono state denunciate svariate volte e sempre per reati contro il patrimonio.



I poliziotti hanno poi verificato che a loro carico lo scorso 17 agosto, sempre perché erano state 'pizzicate' in zona Duomo con fare sospetto, il questore di Pisa aveva emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per 2 anni; pertanto sono state accompagnate negli uffici della Questura dove sono state denunciate entrambe alla Procura della Repubblica per la relativa violazione penale. Al termine, sono state scortate alla stazione ed intimate a ritornare al luogo di residenza con il primo treno utile.