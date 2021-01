Comportamenti contro la tranquillità pubblica a Sondrio: fermato a Pisa

Nel primo pomeriggio di ieri, 20 gennaio, nel corso dei consueti servizi antidroga in lungarno Guadalongo, una Volante della Polizia di Stato ha sottoposto a controllo un giovane, originario di Sondrio, che da un controllo al terminale è risultato destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, emesso dal questore di Sondrio a causa di un paio di denunce per reati contro la tranquillità pubblica. il giovane è stato così accompagnato negli uffici di via Lalli dove gli è stato notificato il provvedimento, nel frattempo richiesto alla questura di Sondrio, contenente l’ammonimento a tenere un comportamento rispettoso delle regole del vivere civile.