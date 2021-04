Fermato in auto con la moglie, era latitante: in carcere

L'uomo, di nazionalità albanese, è stato condotto al Don Bosco in attesa di estradizione

Nella giornata di ieri, nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, una Volante della Polizia del Commissariato di Pontedera in via Castelli ha controllato un’auto con a bordo due persone, marito e moglie, lei italiana, lui di nazionalità albanese, residenti a Vicopisano.



Da accertamenti alle banche dati di Polizia è risultato che l’uomo di 35 anni era latitante perché sottrattosi ad un mandato di arresto europeo ai fini estradizionali emesso dalle Autorità Giudiziarie albanesi per scontare 6 mesi di carcere per il reato di falso.Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa in attesa di essere estradato.