Con precedenti per spaccio di droga, fermato in zona stazione a Pisa

E' stato fermato e controllato nella serata di ieri, 23 novembre, nel corso dei controlli della Polizia di Stato in zona stazione, uomo straniero che alla vista degli agenti in via Mascsgno, all'intersezione con via Catalani, ha cercato di evitare il controllo, fino a che non è stato bloccato dai poliziotti in piazza Sant'Antonio.

L’uomo, sprovvisto di documenti, è stato successivamente identificato per un cittadino senegalese 41enne, in regola con il soggiorno, con precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.



Vista la caratura del personaggio e il suo sospetto tentativo di sottrarsi al controllo, i poliziotti hanno approfondito gli accertamenti e tramite la Sala operativa della Questura hanno verificato che il 41enne era colpito da ben due misure cautelari, irrogategli da altrettanti giudici per reati commessi a Pisa: la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Viareggio, emessa dal Tribunale di Pisa in data 8 novembre scorso, dopo essere stato arrestato il giorno prima da una Volante della Questura per spaccio di stupefacenti, e la misura cautelare ulteriore del divieto di dimora a Pisa, poiché denunciato ulteriormente per analogo reato.



Per la sua pericolosità sociale il questore di Pisa in data 22 settembre 2022 aveva anche adottato nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale aggravato, ossia con divieto di possedere o utilizzare in tutto o in parte, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme.



La perquisizione sul posto, alla ricerca di stupefacente e degli strumenti il cui porto gli era stato vietato, ha dato esito negativo. L'uomo è stato comunque segnalato all’autorità giudiziaria per le violazioni delle misure cautelari e l’eventuale inasprimento delle stesse.