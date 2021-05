'Fermiamo le stragi nei luoghi di lavoro': parte la mobilitazione dei sindacati

Cgil, Cisle e Uil lanciano anche a Pisa le iniziative per promuovere un 'Patto per la Salute e Sicurezza': assemblee nei luoghi di lavoro fino al flash mob sotto il Comune

Cgil, Cisle e Uil di Pisa aderiscono alla Campagna nazionale 'Fermiamo le stragi nei luoghi di lavoro', organizzando assemblee unitarie in tutta la Provincia. La data non è casuale: è il 20 maggio 1970, data in cui è stata promulgata la legge 300, lo Statuto dei Lavoratori, che per prima sancisce il diritto di controllare da parte delle rappresentanze sindacali le norme per la prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e per la integrità fisica del lavoratore.

Da allora la normativa si è evoluta fino ad arrivare alla legge 81/2008 che però in molte realtà, soprattutto nelle più piccole aziende, non solo è poco conosciuta ma soprattutto non viene rispettata, "con gravissime conseguenze per la salute e la sicurezza delle persone che lavorano. Da gennaio 2021 si contano quasi 3 morti sul lavoro ogni giorno; una strage insopportabile e inammissibile".

"I Sindacati - prosegue la nota unitaria di Cgil, Cisle e Uil - da sempre chiedono il rispetto delle norme, formazione ed RLS in ogni luogo di lavoro al fine di fermate questa strage silenziosa, ed è per questo che il 20 maggio in tutta Italia il Sindacato parlerà con il maggior numero di lavoratori/trici per condividere le rivendicazioni rivolte al Governo: un Patto per la Salute e Sicurezza che risponda alla emergenza nazionale delle stragi quotidiane. Per raggiungere questi obiettivi la Mobilitazione Unitaria è iniziata il 12 scorso con una Assemblea nazionale dei delegati e degli RLS/TLST, proseguirà a livello territoriale con la giornata di Assemblee nei luoghi di lavoro di giovedi 20 e terminerà lunedì 24 con un flash mob davanti al Comune di Pisa".