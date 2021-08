Marina di Vecchiano è pronta per il Ferragosto: il bilancio della stagione nel momento clou dell'estate

Tutto pronto a Marina di Vecchiano per questo weekend di Ferragosto. “Abbiamo predisposto una fitta serie di controlli da parte delle forze dell’ordine, come concordato anche nei vari Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si sono svolti presso la Prefettura di Pisa, a cominciare dalla nostra Polizia Municipale che pattuglierà il litorale in questo weekend delle festa più importante dell’estate, affinchè tutto si svolga regolarmente. Inoltre, abbiamo organizzato dei turni ulteriori di pulizia della spiaggia, che si svolgeranno nelle giornate di domenica 15 e lunedì 16 agosto, oltre ad una pulizia meccanizzata effettuata nella giornata di sabato 14 agosto” afferma il sindaco Massimiliano Angori. “Ferragosto è anche un periodo di bilancio di mezza estate: una stagione estiva, quella sulla nostra costa, che sta proseguendo piuttosto bene, con tutte le strutture ricettive in funzione, in base ai relativi protocolli anticontagio da Covid19, e con tutti i servizi offerti dal nostro arenile. Il tutto a beneficio di una buona presenza di turisti e villeggianti che stanno popolando la nostra marina in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni governative. Ricordo che il 'Sistema Marina di Vecchiano' è un sistema complesso, cui il Comune lavora buona parte dell'anno per rendere poi il litorale accessibile durante la stagione estiva, con una pluralità di servizi offerti a cittadini e turisti. Quest’anno abbiamo eseguito a ritmo sostenuto continue operazioni di pulizia su tutto il litorale a causa delle intense mareggiate dei giorni scorsi, interventi che hanno comportato un cospicuo dispendio per il nostro Ente. Inoltre, come lo scorso anno, ci troviamo anche a gestire direttamente con risorse comunali la straordinaria emergenza sanitaria, con una serie di normative in più".

"Grazie ad una prassi ormai consolidata da parte del nostro ente, ogni anno per i cittadini residenti a Vecchiano e San Giuliano Terme sono messi a disposizione degli abbonamenti speciali per usufruire dei parcheggi a Marina di Vecchiano, i cosiddetti pass che hanno validità per tutta la stagione e che per i cittadini vecchianesi hanno un costo complessivo di 15 euro per l’intera stagione. Ad oggi sono stati distribuiti 1749 pass per i cittadini di Vecchiano e 505 pass per i residenti del Comune di San Giuliano Terme - aggiunge il primo cittadino - con apposita delibera, inoltre, abbiamo confermato per la stagione estiva 2021 la riduzione del 20% delle tariffe dei parcheggi sul litorale nei giorni infrasettimanali. La tariffa dei parcheggi ci permette di sostenere come ente le spese che ruotano attorno alla gestione complessiva di Marina di Vecchiano, vale a dire i costi dovuti a: manutenzione costante delle aree del litorale, gestione dei rifiuti tramite raccolta differenziata, allestimento dei parcheggi, predisposizione dei servizi di pulizia, impostazione ed attivazione del sistema di sicurezza balneare e antincendio, e anche quest’anno concorre anche alla messa a punto del presidio per far rispettare le norme anticontagio vista l’emergenza Covid19".



"E’ attivo, inoltre, il sistema di videosorveglianza su Piazzale Montioni. Come ogni anno, il Comune di Vecchiano anche per il 2021 cura e coordina anche un piano di sicurezza per il periodo estivo, a cui prendono parte, a supporto della struttura tecnica comunale, associazioni del volontariato locale, e cioè Misericordia di Vecchiano, Pubblica Assistenza di Migliarino, Maresicuro e GLAP, personale del 118 di Pisa, la Polizia Municipale, la Capitaneria di Porto di Livorno, i Carabinieri di Migliarino, i Guardia Parco dell’Ente Parco. A tutto ciò abbiamo aggiunto un ulteriore presidio, in funzione dal lunedì al venerdì, di assistenza al salvataggio, realizzato dalla Pubblica Assistenza di Pisa sezione Migliarino, anche questo totalmente a carico del bilancio comunale - afferma ancora il sindaco Angori - inoltre, costante è l’impegno della nostra amministrazione comunale per rendere la marina sempre più accessibile per tutte le fasce della popolazione, anche quelle più fragili. Ricordo che recentemente abbiamo consegnato alcune nuove sedie job agli stabilimenti balneari, insieme a un deambulatore da spiaggia; dall’inizio della stagione abbiamo messo a punto in totale di 11 stalli di parcheggio riservati a persone disabili, che possono così raggiungere la spiaggia più facilmente e in sicurezza. Già da questa stagione estiva abbiamo avviato anche un serrato confronto con le associazioni delle persone diversamente abili del nostro territorio per organizzare la stagione estiva 2022 con ancora maggiori servizi a beneficio anche delle persone più fragili. Il nostro impegno, se ci sarà consentito, proseguirà anche in futuro affinchè Marina di Vecchiano sia concretamente sempre più inclusiva ed accessibile per tutti” conclude il primo cittadino.