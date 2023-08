Monte Serra, missione compiuta: Ferragosto in sicurezza e senza emergenze

In tanti hanno scelto il Monte Serra per trascorrere qualche ora di relax nella giornata di Ferragosto. Un afflusso previsto che aveva fatto scattare la macchina organizzativa della Protezione civile per garantire la massima sicurezza ed evitare spiacevoli incidenti. Missione compiuta come sottolinea un soddisfatto sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti su Facebook: "Per fortuna non c'è stata alcuna emergenza da gestire. Le misure di prevenzione, legate al presidio ed alla gestione dei flussi veicolari, finalizzate soprattutto alla gestione dell'esodo, hanno confermato la loro efficacia e dato i loro frutti - commenta Ghimenti - da sindaco desidero ringraziare infinitamente chi, oggi in un giorno festivo, ha speso il proprio tempo a tutelare la nostra comunità ed i tantissimi fruitori del Monte".



"Parto quindi dai volontari - prosegue il sindaco - che come sempre hanno messo da parte gli impegni personali per esserci, sia quelli dell'Antincendio boschivo (con il nostro Gva Calci presente in forze) che sanitario (Croce Rossa di San Giovanni alla Vena), che i cinofili dell'Associazione nazionale Vigili del fuoco. Ma fondamentale è stata la presenza in forze di tutti i soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza delle persone, per questo ringrazio tutta la struttura comunale (Protezione civile, Polizia municipale, cantiere comunale e cantiere forestale), i Vigili del fuoco (presenti con due mezzi ed una unità di coordinamento alla sala operativa), i Carabinieri di Calci ed i Carabinieri Forestali".

Insomma una giornata che è trascorsa al meglio in un'area delicata anche per il rischio incendi che in piena estate è sempre in agguato.