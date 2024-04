Aquiloni e fiori a San Miniato, festa e mercato fanno il pieno

Si sono svolte con successo la 54ª Festa degli Aquiloni e la 28ª edizione della Mostra Mercato dei Fiori, a San Miniato, ieri 7 aprile. Tutte le iniziative hanno registrato il tutto esaurito: sin dalla mattina in tanti si sono recati in Rocca per il classico rito del volo degli aquiloni, una tradizione, mentre chi non è salito in Rocca ha potuto godere dei mercatini presenti fra piazza Dante, corso Garibaldi, piazza del Seminario e Loggiati di San Domenico. Nel refettorio del Seminario, inoltre, il Mercato della Terra ha preparato un pranzo coi prodotti a chilometro zero.

Nel pomeriggio (alle 15) è uscito in strada il suggestivo corteo storico, coi figuranti in costume per celebrare i personaggi che a vario titolo hanno fatto la storia di San Miniato; bello e coinvolgente l’accompagnamento con tamburi, chiarine e bandiere del gruppo musici e sbandieratori della contrada Porta Fiorentina (Palio del Cerro di Cerreto Guidi), che ha preceduto il lancio di tre mongolfiere con messaggi di pace da piazza Duomo. A concludere la giornata la tradizionale Asta degli Aquiloni dipinti, affollata in ogni ordine di posto di appassionati alla ricerca di queste particolari opere d’arte. Senza dimenticare l’installazione del terzo defibrillatore per la cittadinanza del progetto 'San Miniato Città Cardioprotetta', resa possibile stavolta dal contributo di Movimento Shalom e G.Mess e benedetta dal vescovo Giovanni Paccosi.

Le vie della città son state rese più belle dalle composizioni installate dai tanti commercianti e non che hanno aderito alla seconda edizione di Borgo Fiorito, mentre l’ausilio della navetta gratuita ha permesso di limitare i disagi per i parcheggi in una domenica che si immaginava molto affollata. Fondazione San Miniato Promozione ringrazia tutti quelli che si sono spesi e hanno reso possibile questa bella giornata e dà l’appuntamento a sabato pomeriggio (13 aprile) per l’inaugurazione del MuTart, il Museo del Tartufo delle Colline Samminiatesi nato grazie al sostegno di Regione Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest/Terre di Pisa.

"L’inaugurazione - spiega il presidente Marzio Gabbanini - sarà preceduta da un’assemblea a Palazzo Grifoni con gli altri Comuni di tutt’Italia aderenti all’Associazione Nazionale Città del Tartufo, un evento molto prestigioso che siamo orgogliosi di ospitare a San Miniato. Nel pomeriggio le massime autorità locali e regionali, invece, taglieranno il nastro di questo “scrigno” che abbiamo voluto dedicare alla cultura e alla tradizione della cerca e cavatura del tartufo, in quella che vogliamo ne diventi capitale regionale, perché il nostro territorio ha tutte le caratteristiche richieste".