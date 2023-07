Va alla stessa festa al mare della ex dopo l'accusa di maltrattamenti: arrestato

Dopo una settimana dal divieto di avvicinamento ricevuto, lui si presenta alla festa al mare dove c'è lei. Tanta preoccupazione e alla fine il 32enne viene arrestato dalla Polizia. E' successo ieri sera 7 luglio presso un bagno di Tirrenia.

Nel dettaglio, l'uomo, originario del Centroamerica e residente a Pisa, lo scorso primo luglio era stato sottoposto dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura alla misura restrittiva, disposta dal Gip del Tribunale di Pisa, per reiterati maltrattamenti e lesioni in danno della compagna, una connazionale di poco più giovane sempre residente a Pisa. La disposizione vieta al destinatario di frequentare luoghi a meno di 500 metri dalla vittima.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ieri la donna ha pubblicato sui social l'appuntamento mondano al quale voleva partecipare, andandoci poi con degli amici. Presso lo stabilimento però ha finito per incontrare anche il 32enne, che potrebbe aver sfruttato l'informazione pubblicata online per poterla rivedere. In ogni caso, quella presenza ha generato fastidio alla donna: gli amici hanno così chiamato il numero d'emergenza 112. La normativa a tutela delle vittime di violenza prevede l'arresto obbligatorio in flagranza in casi simili. La Polizia è arrivata e ha sorpreso l'uomo nei pressi del locale; le manette sono state inevitabili.

L'uomo ha trascorso la notte in Questura e stamani il Pm ha confermato la fondatezza del provvedimento precautelare adottato dai poliziotti intervenuti. Ha quindi confermato nei suoi confronti la misura già adottata, aggiungendo alle contestazioni penali anche la violazione del divieto di avvicinamento.