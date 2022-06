Festa dell'Arma e bilanci: quasi 300 arresti in un anno in Provincia di Pisa

Nella prima mattinata di oggi, 6 giugno, presso la Caserma 'Sandulli Mercuro' del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, si è tenuta la commemorazione del 208° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La cerimonia, che ha visto la partecipazione del Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro e delle più alte cariche istituzionali cittadine e della provincia, si è svolta con il tradizionale schieramento dei Reparti rappresentativi del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa e delle altre organizzazioni dell'Arma del territorio. Erano presenti i Comandanti di Stazione, i Carabinieri delle varie articolazioni territoriali, i militari delle Aliquote di Primo Intervento, il Nucleo Cinofili, i Carabinieri Elicotteristi e i Nuclei di Polizia Militare in forza ai vari Enti di Forza Armata, dislocati in città oltre ad una nutrita presenza delle associazioni combattentistiche e d'arma e delle rappresentanze militari e sindacali.

La manifestazioneè stata preceduta dalla deposizione di una corona in onore ai Caduti. Si è poi proceduto alla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi. Il Comandante Provinciale Giulio Duranti ha preso la parola per un bilancio consuntivo dell’attività dell’Arma nella provincia nell’anno trascorso (giugno 2021 - maggio 2022): quasi 24mila sono stati complessivamente i servizi esterni di controllo su tutto il territorio, con un picco di oltre 80 servizi al giorno nel periodo di massimo impegno per l’emergenza sanitaria, nel corso dei quali sono state controllati quasi 50mila persone e 34mila automezzi.

I numeri parlano per i Carabinieri di Pisa di 12.472 reati perseguiti, 298 arrestati e 3573 sono state le persone segnalate in stato di libertà

alle Procure della Repubblica di Pisa e Livorno. Il contrasto allo spaccio di stupefacenti anche quest’anno ha fatto registrare consistenti risultati con 111 arresti e 952 chilogrammi di stupefacenti sequestrati tra cocaina, eroina e cannabis.

I militari dell’organizzazione Forestale, in servizio presso le loro 7 Stazioni della Provincia di Pisa, il Nucleo Cites ed il Nucleo Tutela Biodiversità, giornalmente impegnati nella tutela della sicurezza ambientale, agroalimentare e la tutela della biodiversità, nell’ultimo anno, hanno effettuato circa 3.500 controlli, rilevando 360 illeciti amministrativi, 92 illeciti penali ed effettuando 29 sequestri penali.

Sono state inoltre attuate mirate attività di controllo nei vari settori produttivi con il concorso dei Reparti speciali dell’Arma. Il Nil (Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Pisa) ha sottoposto a controllo numerosissime aziende della provincia, al fine di verificare l’ottemperanza da parte delle stesse alla normativa anti infortunistica, con 237 controlli nei luoghi di lavoro, la contestazione di sanzioni per irregolarità per 357.431 euro e la denuncia di 161 persone per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza dei lavoratori oltre a provvedere al deferimento all’Autorità Giudiziaria di 112 persone per avere percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 584mila euro.

Infine il Nas: eseguite 1.098 ispezioni, nell’ultimo anno, con contestate 305 sanzioni amministrative, il deferimento di 30 persone all’Autorità Giudiziaria e il sequestro cautelativo di 1.900 chili di alimenti potenzialmente pericolosi. Sempre altissima è stata l’attenzione posta al contrasto e alla prevenzione contro la criminalità comune ed al pericolo di infiltrazioni di quella organizzata.

Riconoscimenti

Encomio semplice

concesso dal Comandante Interregionale Carabinieri 'Culqualber' al Tenente Colonnello Carmine Gesualdo, già Comandante del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa, attualmente Comandante della Compagnia Carabinieri di Pontedera.

Motivazione: "Comandante di nucleo investigativo di comando provinciale in territorio ad alto indice di criminalità organizzata, evidenziando qualificata professionalità radicato senso del dovere e non comune abnegazione, dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. l’operazione si concludeva con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo nei confronti di 20 persone e la confisca di beni patrimoniali per un valore complessivo di 700mila euro".

Regioni di Sicilia e Calabria

settembre 2013 - settembre 2014

Encomio semplice

concesso dal Comandante della Legione Carabinieri 'Toscana' al Luogotenente Carica Speciale Fabrizio Maisto, al Luogotenente Carica Speciale Davide Scarso, al Luogotenente Giorgio Campana, al Brigadiere Capo Qualifica Speciale Antonio Fabio Burgio, al Brigadiere Capo Antonino Settimo Celestino, all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Giuseppe Marte, all’Appuntato Scelto Fabio Antonucci, addetti al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pisa.

Motivazione: "Addetti a Nucleo Investigativo di Comando Provinciale, evidenziando elevata professionalità, non comune dedizione, lodevole tenacia e spiccato acume investigativo, fornivano determinante contributo ad articolata e complessa indagine, che si concludeva con l’individuazione e l’arresto del responsabile di efferato omicidio, riscuotendo il plauso delle autorità ed esaltando il prestigio e l’immagine dell’Istituzione".

Analoga ricompensa viene consegnata al Comandante del Nucleo Investigativo Tenente Colonnello Sebastiano Sergio Pennisi nel corso della cerimonia che ha luogo in Firenze presso il Comando Legione Carabinieri 'Toscana'.

Province di Pisa e Firenze

27 settembre 2020 - 24 novembre 2020

Encomio semplice

concesso dal Comandante della Legione Carabinieri 'Toscana' al Maresciallo Pietro Grilli, all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Armando Sulis e all’Appuntato Scelto Damiano Macaluso, addetti alla Stazione Carabinieri di Pontedera.

Motivazione: "Addetti a Stazione capoluogo, evidenziando elevata professionalità, non comune dedizione e spiccato acume investigativo, fornivano determinante contributo ad articolata indagine nei confronti di un sodalizio criminale, composto da cittadini stranieri, dedito alle rapine in abitazioni isolate. l’operazione, nonostante le difficoltà connesse al periodo di emergenza sanitaria, si concludeva con l’esecuzione di 3 provvedimenti coercitivi, riscuotendo il plauso delle Autorità e della popolazione, esaltando così il prestigio dell’Istituzione".

Analoga ricompensa viene consegnata al Comandante della Stazione di Pontedera Luogotenente Carica Speciale Marco Martini nel corso della cerimonia che ha luogo in Firenze presso il Comando Legione Carabinieri 'Toscana'.

Pontedera

febbraio - giugno 2021

E’ stato inoltre conferito a Firenze, presso la Caserma 'Baldissera', un encomio semplice di Comando Legione Carabinieri 'Toscana' al Brig. Capo Alessandro Buratti, effettivo alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Pisa ed al Car. Ivonne Rolla, effettiva alla Stazione di Pontasserchio, per aver meritoriamente condotto il salvataggio di una persona in difficoltà.