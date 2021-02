Blitz in un casolare a San Miniato: finisce la festa e fioccano le sanzioni

Una festa privata in un casolare nelle campagne di San Miniato è stata interrotta sabato dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri, intervenuti sul posto dopo l'arrivo di numerose segnalazioni per musica molto alta tra San Miniato, Valdegola e addirittura Palaia. Gli agenti della Municipale hanno così rintracciato il luogo, trovando una festa in corso, con oltre 10 persone presenti, alcune provenienti da fuori comune, in evidente violazione dunque delle norme previste per contenere l'emergenza sanitaria.

"Naturalmente scatteranno le sanzioni previste per gli spostamenti fuori dal consentito e per gli schiamazzi - sottolinea il sindaco Simone Giglioli - complimenti agli agenti della nostra Municipale e ai Carabinieri per l’intervento".