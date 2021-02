In barba al Covid organizza una festa di compleanno sulle panchine in piazza Dante: sanzionato

Controlli congiunti, nel weekend appena trascorso, a Pisa, tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale per verificare il rispetto della normativa anti-Covid, così come disposto dal questore visto anche il collocamento della Toscana in zona arancione.

Le pattuglie hanno controllato, dal venerdì alla domenica, sia la città che il litorale, cercando di persuadere i più riottosi al rispetto delle regole sanitarie e di distanziamento sociale adottate dal Governo e dagli enti locali. In città, nello specifico, sono stati presenziati i lungarni, piazza delle Vettovaglie, via S. Martino, piazza dei Cavalieri, piazza Vittorio Emanuele.

Nel complesso sono stati controllati 92 persone, 23 veicoli e 5 esercizi pubblici.



Quattro le sanzioni amministrative elevate. Tra queste spicca quella scattata alle 20.45 di sabato in piazza Dante al promotore di una festa di compleanno, segnalata al 113 dai residenti, che stava per tenersi sulle panchine dei giardini pubblici apparecchiate a festa, con tanto di tovaglie e leccornie varie; la Polizia è intervenuta appena in tempo, scongiurando l’assembramento che ne sarebbe derivato (vi avrebbero partecipato oltre una decina di persone), facendo sparecchiare in fretta il promotore e sanzionandolo per la plateale violazione delle norme sanitarie.