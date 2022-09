Festa della cultura calabrese: i saluti dell'amministrazione pisana

A Pisa dal 26 settembre al 2 ottobre si svolge la XVIIIª edizione della Festa della Cultura Calabrese (vedi il programma). Questa mattina, 28 settembre, l’assessore Giovanna Bonanno ha portato i saluti dell’amministrazione comunale all’associazione Esperia, organizzatrice della manifestazione, patrocinata da Comune di Pisa, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Acri.

"Ringrazio il presidente dell'associazione culturale esperia, Francesco Lochiatto - ha dichiarato l’assessore Giovanna Bonanno - per l'invito rivoltomi a presenziare a questa bellissima manifestazione. Per me è un orgoglio perché questa festa rappresenta la mia terra, le mie origini i miei affetti, oltrechè un appuntamento sentito e atteso in città, una tradizione che si è consolidata negli anni. La manifestazione non è soltanto un'importante occasione per far conoscere la nostra bellissima regione e la sua cultura, ma è anche espressione del profondo legame e del calore della città di Pisa nei confronti della nostra comunità".