Festa della mamma: l'iniziativa di Pacini Editore a sostegno della Casa della Giovane

Con il mese di maggio si rinnova la tradizione che, dagli anni cinquanta, con la festa dell’8 maggio celebra la figura della mamma. Nell’approssimarsi di questa data, la storica casa editrice toscana Pacini Editore, che quest’anno festeggia 150 anni, promuove un'iniziativa a favore delle mamme e dei bambini in difficoltà aiutati dalla Casa della Giovane di Pisa. Per tutto il mese di maggio, ad ogni libro acquistato sul sito internet di Pacini Editore corrisponderà il dono di 1 euro destinato alla Casa della Giovane 'Maria Schiratti Toniolo' di Pisa che, attraverso l’associazione Onlus ACISJF, di cui è presidente Donatella Marcesini, accoglie e sostiene donne sole, che vivono momenti di rischio e disagio e che hanno bisogno di tutela in gravidanza e nei primi anni di vita dei figli.

"L’impegno nel sociale è uno dei tratti che connota la nostra azienda - dichiara Francesca Pacini, direttrice editoriale di Pacini Editoriale - da ormai molti anni, grazie alla collaborazione con associazioni e onlus vicini a persone svantaggiate o disabili, realizziamo iniziative editoriali funzionali alla raccolta fondi o alla sensibilizzazione rispetto a questi problemi. Ora, in occasione della Festa della Mamma vogliamo realizzare un gesto concreto di supporto alle madri in difficoltà e mettiamo a disposizione tutto il nostro catalogo". L’iniziativa durerà per tutto il mese di maggio e chiunque potrà aderire attraverso il sito internet www.pacinieditore.it.