Festa della musica al Don Bosco con la Filarmonica sangiulianese

In generale è sempre faticoso muovere una banda musicale composta da tante persone e i loro strumenti ingombranti (trombe, tromboni, corni, oboe, clarinetti, sassofoni e flauti), figuriamoci se questo avviene per andare a suonare all’interno di un carcere.

Ma questo non ha impedito a un gruppo di volenterose istituzioni e ai loro rappresentanti di organizzare lo scorso venerdì 21 giugno, all’interno del Carcere Don Bosco, una bella Festa della Musica, nell’ambito dell’11° edizione del progetto 'Musica Dentro', il corso di educazione musicale per i detenuti di Pisa svolto dall’associazione Il Mosaico, con il sostegno della Fondazione Pisa.

La direzione penitenziaria, l’Associazione Culturale Il Mosaico, la Compagnia di San Ranieri e la Filarmonica Sangiulianese sono riusciti nel loro intento e per circa un’ora la banda musicale al completo, diretta dal Maestro Raffaele Della Croce, ha eseguito un brillante programma musicale per celebrare la Festa all’interno della sala polivalente della Casa Circondariale insieme a detenuti, agenti di polizia penitenziaria e volontari.

"La musica unisce tutti, la musica non ha confini, passa attraverso i muri" ha commentato soddisfatto Riccardo Buscemi, presidente dell’Associazione Il Mosaico e priore della Compagnia di San Ranieri. "Desidero ringraziare la Filarmonica Sangiulianese e tutti i suoi musicisti che hanno festeggiato in un modo davvero “speciale” la Festa della Musica".

La Festa della musica è un evento musicale che si tiene ogni anno per celebrare il solstizio d'estate (21 giugno) in più di 120 nazioni in tutto il mondo. Nata nel 1982 in Francia, a poco a poco si è diffusa anche negli altri Paesi, in Italia dal 2016 il Ministero della Cultura promuove la Festa su tutto il territorio nazionale. Così la musica si diffonde in strade, piazze, cortili, chiostri e anche luoghi solitamente non adibiti allo spettacolo, in una celebrazione di ogni genere musicale, moderno o classico, che mobilita scuole di musica, conservatori, associazioni, orchestre, corali, bande. La Festa della musica si svolge anche in ospedali e carceri, nessuno viene escluso dalla bellezza della Musica, perché "La musica non ha confini, passa attraverso i muri".