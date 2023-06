Festa della Repubblica a Peccioli con la Filarmonica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Filarmonica di Peccioli, nell'ambito dell'iniziativa #energiesociali lanciata per il 2023 dai Comuni di Peccioli e Lajatico, si è fatta promotrice della tradizionale sfilata in occasione delle celebrazioni del 2 giugno per la Festa della Repubblica Italiana. Quest'anno la Filarmonica ha coinvolto gli alunni della Scuola Elementare. E la manifestazione ha assunto un carattere speciale, coinvolgente ed emozionante. Per tutto questo la Filarmonica Peccioli ringrazia di cuore tutti coloro che in qualunque modo hanno contribuito a tutto questo. Prima di tutto i Musicisti, il loro Direttore Simone, i capo Banda Manuel e Andrea che, come sempre in queste occasioni, hanno garantito con la loro presenza, la qualità del servizio musicale. Gli alunni della scuola ed i loro insegnanti che hanno accolto con entusiasmo questo invito e che, con il loro canto del nostro Inno di Mameli, hanno messo la "ciliegina sulla torta" a questo evento. L'amministrazione Comunale ed il Comitato Energie Sociali che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento dando il loro supporto logistico e divulgativo. E, non certo per ultimi, i cittadini di Peccioli che hanno partecipato numerosi ed entusiasti, dando a questa ricorrenza un significato tangibile e concreto. Grazie di cuore e.... arrivederci al prossimo anno.