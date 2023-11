Cascina, torna la Festa dello Sport: un premio agli atleti più meritevoli

Dopo diversi anni, Cascina torna ad organizzare la Festa dello Sport: giovedì 16 novembre il sindaco Michelangelo Betti e l’assessorue allo sport Francesca Mori riceveranno alla palestra scolastica 'L. Russo' di Casciavola, alle 18, gli atleti cascinesi segnalati dalle associazioni sportive di appartenenza per essersi particolarmente distinti nell’attività svolta durante la stagione sportiva 2022/23. E per l’occasione sarà consegnato loro un premio in virtù dei risultati ottenuti.

"Siamo orgogliosi del ritorno della Festa dello Sport - ha detto il sindaco Betti - che manca da una decina d’anni. E' un modo per premiare le eccellenze dello sport cascinese e mettere insieme, in un pomeriggio di festa, le varie realtà associative del nostro Comune. Cascina è molto legata allo sport di base e a quello giovanile, ma emergono anche eccellenze di altissimo livello: lo scorso mese abbiamo già premiato il maratoneta Daniele Meucci, ora impegnato negli allenamenti all’estero, che ha una lunga carriera di successi di livello internazionale. Altri, però, sono gli esempi di sportivi vincenti a Cascina e questo è un modo per ricordarlo e sottolinearlo".

"Abbiamo chiesto a tutte le associazioni di segnalarci gli atleti che si sono particolarmente distinti nella stagione sportiva '22/'23 - ha aggiunto l’assessore allo sport Francesca Mori - per evitare di premiare solo le associazioni più visibili e social rispetto ad altre. Cascina è una città con tantissimi ragazzi che praticano sport e a vedere dai risultati ottenuti lo fanno anche a un buonissimo livello. Abbiamo fortemente voluto questa festa perché il territorio esprime campioni veri e abbiamo così voluto omaggiare chi porta in alto, in Italia e nel mondo, il nome di Cascina, donandole lustro con il loro impegno e con la loro bravura".