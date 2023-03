Festa della Donna: gazebo informativo della Polizia per la campagna 'Questo non è amore'

Importante appuntamento della campagna permanente della Polizia di Stato 'Questo non è amore', domani dalle 9 alle 13, in occasione della ricorrenza della Festa della Donna. Un gazebo informativo sarà installato nel cortile della facoltà di Giurisprudenza in via Curtatone e Montanara, in collaborazione con l'Università. Saranno presenti poliziotte della Sezione Misure di Prevenzione della Questura, che si occupano di istruire i procedimenti amministrativi relativi agli ammonimenti del Questore per stalking e per violenza domestica; e le poliziotte della Sezione Reati contro la persona della Squadra Mobile della Questura, che trattano le indagini per i reati di genere.

Saranno distribuiti depliant informativi, realizzati dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. Saranno presenti anche docenti e personale del Dipartimento di Giurisprudenza, che proietteranno filmati ed informazioni dedicate alle questioni di genere.