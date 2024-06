Festa finale all'Istituto Livia Gereschi di Pontasserchio con il Progetto 'Più suoni più pensi'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 5 giugno, alla presenza della Dirigente Scolastica, dott.ssa Sandra Fornai, e del corpo docente, si è concluso l’anno scolastico all’Istituto “Livia Gereschi” di Pontasserchio con un grande concerto che ha visto partecipare gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria, della scuola secondaria di primo grado e dell’indirizzo musicale. Questo è stato solo l’ultimo di molti incontri che si sono svolti nell’arco dell’anno scolastico, in stretta collaborazione con il territorio del lungomonte e le numerose Associazioni che ne fanno parte. Un Progetto, quello ideato dall'Istituto comprensivo, che ha come primo scopo il piacere di fare musica insieme in un’ottica di relazione, inclusione e conoscenza del patrimonio musicale del territorio in cui gli alunni vivono. Fondamentale, infatti, la collaborazione con la “Filarmonica Sangiulianese” che in varie occasioni, come “100 Strade”, Concerto di Natale al teatro “Rossini”, inaugurazione “Agrifiera 2024”, “Festa di San Vittorino” a Molina di Quosa, ha avvicinato gli alunni alla banda del paese, fonte di tradizione musicale e non solo. L'indirizzo musicale, presente da quest’anno nella scuola secondaria, ha permesso inoltre di avvicinare gli studenti allo studio di strumenti quali il flauto traverso, il sassofono, il pianoforte e le percussioni, realizzando così piccoli ensemble o formazioni più ampie che hanno offerto la possibilità agli alunni di esibirsi in varie manifestazioni. “Più suoni, più pensi” è un progetto musicale molto ampio che quest’anno ha coinvolto circa 250 ragazzi, dai bambini dell’ultimo anno dell’infanzia a quelli della primaria fino ai ragazzi delle classi prime della secondaria, valorizzando così il progetto di continuità. Tutti i ragazzi hanno potuto scoprire il grande valore e il potere della musica attraverso diverse esperienze legate alla body percussion, al canto, ai cori ritmici parlati e all’esecuzione con gli strumenti. Un percorso arricchito inoltre dall’esperienza scientifica che, in orario curricolare, ha permesso lo studio del suono da un punto di vista fisico-matematico. L'ultimo appuntamento è riservato agli insegnanti che il giorno lunedì 24 giugno, presso il teatro “Valgraziosa” di Calci alle ore 21.00, si esibiranno a conclusione della formazione annuale svolta dal docente Prof. Nobili Alessandro, insegnante dell'Accademia musicale “Stefano Strata” di Pisa. Un grazie a tutti coloro che hanno permesso il raggiungimento di questo importante traguardo.