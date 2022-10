Festa di fine stagione per la Lega Navale di Pisa

Si è conclusa la stagione estiva per la sezione della Lega Navale Italiana di Pisa, che come ogni anno ha organizzato l'evento in cui premia atleti ed associazioni che hanno partecipato alle manifestazioni organizzate durante il 2022. Davanti alle autorità civili e militari ed al Delegato Toscano Lni, il Presidente della sezione Enzo Meucci ha voluto rivolgere il proprio ringraziamento a tutti i soci per tutte le manifestazioni organizzate, la presenza nelle scuole e l’assistenza agli eventi organizzati dalle Amministrazioni locali, fra cui la Regata delle Quattro Repubbliche Marinare ospitata a Pisa.

Menzione per le nuove generazioni: il Presidente ha offerto come di consueto la prima tessera dell'associazione ai figli o nipoti di soci nati nel corrente anno come i neonati Lorenzini Massimo, Mauriello Lorenzo, Vaghetti Leonardo, D'Orazio Adele, Lenci Luce, Celandroni Emilio e Pietro. Inoltre ha tenuto a ringraziare tutti i soci impegnati ad andare nelle scuole per illustrare ai giovani studenti il rispetto per il mare e le acque interne, annunciando anche un accordo con la società Acque Spa per insegnare agli studenti il corretto utilizzo dell'acqua ed a farsi promotori di diffondere nelle proprie case metodi per il risparmio di questa risorsa, un bene sempre più prezioso. Sono stati consegnati gli attestati ai ragazzi che hanno frequentato la scuola di vela.

Le premiazioni si sono concluse con l’assegnazione del premio, messo a disposizione da 'Porto di Pisa', alla squadra vincitrice del campionato della Lega Navale Italiana e che quest’anno è stato vinto dalla squadra della sezione di Pisa composta dalle imbarcazioni Tinna di Leoni Mireno, Alcadè II di Giovannelli Alessandro, ItoPei di Roberto Barale.

Risultati delle altre gare:

- Trofeo 'Vire-Vire' 1° Class. Tinna, Leoni - 2° Class. AlcadèII, Giovannelli - 3° Class. ItoPei, Barale

- Tofeo Cavalieri S,Stefano : 1° Class. Tinna, Leoni - 2° Class. Maranà, Calabrò - 3° Class. Va Via, Mancini

- Trofeo Anmi-Mario Naldini: 1° Class. Tinna, Leoni - 2° Class. AlcadèII, Giovannelli - 3° Class. Maranà, Calabrò

- 17° edizione Pesca alla Seppia: 1° Class. Giusti padre e figlio - 2° Class. Airò, Del Punta - 3° Maranà, Fratelli Salvadori