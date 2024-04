Tanti amici, un po’ di commozione, quel pizzico di orgoglio di chi sa di aver contribuito con il suo lavoro, le sue intuizioni, la sua capacità di guida, ad alimentare la storia di un mito, di un’icona italiana nel mondo come la Vespa. Pochi giorni prima dell’inaugurazione dei Vespa World Days, precisamente la mattina del 16 aprile, il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, ha voluto premiare nella Sala Consiliare del Municipio Gianfranco Gemmi, concittadino che sul sellino di una Vespa ha passato buona parte della sua vita lavorativa, percorrendo milioni di chilometri in qualunque condizione atmosferica.

Un riconoscimento sentito per chi ha recitato un ruolo fondamentale nel team acrobatico e nella squadra collaudatori della Piaggio e che sarà di nuovo tra i protagonisti anche in questi 4 giorni di festa dedicati alla Vespa. Gianfranco si è presentato in Piazza Indipendenza con la giubba in pelle griffata Piaggio che porta il suo nome e la prima, stupenda Vespa che ha collaudato nel lontano 1963, un mezzo che ha quindi oltre 60 anni. Poi la cerimonia nella Sala Consiliare con Gianfranco che ha raccontato un po’ del lungo percorso di vita all’interno, ma anche all’esterno dello stabilimento Piaggio di Pontedera. Il suo intervento ascoltato dagli amici vespisti è stato sottolineato da un lungo applauso, lo stesso che ha accompagnato la consegna della targa che l’Amministrazione ha predisposto per il nostro concittadino e che recitava testuali parole:

"In occasione degli imminenti Vespa World Days il Comune di Calcinaia è lieto di tributare questo riconoscimento a Gianfranco Gemmi nostro concittadino che con orgoglio e passione ha lavorato nella grande famiglia Piaggio contribuendo ad alimentare il mito della Vespa, un mezzo di cui conosce qualsiasi segreto che ha guidato in ogni condizione atmosferica e con cui si è esibito sotto i cieli di mezzo Mondo".

A far seguito a queste parole la stretta di mano tra Gianfranco Gemmi e il Sindaco, un caloroso abbraccio e le foto di rito. Scatti che sono proseguiti con tutti gli amici vespisti presenti alla cerimonia e che sono continuati anche in Piazza dove una parata di una ventina di Vespe, tra cui le due di Gianfranco hanno fatto da cornice con stile e colore a questa iniziativa che ha voluto rendere omaggio ad un nostro concittadino che si è riuscito a coniugare la vita lavorativa con la sua innata passione per i motori e in particolare per la Vespa.