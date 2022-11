Torna la festa del Comune per i neo 18enni con in dono la Costituzione

L’amministrazione comunale di Pisa ha organizzato per il quarto anno consevutivo la festa rivolta ai giovani pisani che hanno compiuto o stanno per compiere 18 anni nel corso del 2022. Una specie di 'battesimo civico' per festeggiare uno dei traguardi più significativi e importanti della vita, quello in cui si diventa cittadini, responsabili e partecipi della vita civile, sociale e politica della nazione, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. L’iniziativa si svolgerà martedì 29 novembre alle ore 18 alla Stazione Leopolda. Ad ogni studente presente sarà consegnata una copia della Costituzione della Repubblica Italiana e un biglietto di ingresso alla mostra allestita presso Palazzo Blu 'I Macchiaioli'.

"Festeggiamo i 18enni della nostra città - dichiara la vicesindaco Raffaella Bonsangue - con questa iniziativa l’amministrazione vuole essere vicina alle famiglie e ai ragazzi che giungono a questo importante traguardo. Riteniamo che per i neo 18enni non possa esserci migliore dono della Costituzione italiana: un momento tanto importante nella vita di ogni persona, che consente di partecipare a pieno titolo alla vita della comunità in tutte le sue articolazioni istituzionali locali e nazionali, ha bisogno di uno strumento utile per acquisire la conoscenza diretta del fondamento più importante sul quale si regge la nostra Italia repubblicana: la Costituzione. A questa abbiamo aggiunto, per incentivare e promuovere la formazione culturale dei giovani, un biglietto per accedere alla mostra 'I Macchiaioli', allestita a Palazzo Blu".