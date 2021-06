Pisa celebra la Festa della Marina Militare Italiana

E' stata celebrata ieri, 10 giugno, in largo Marinai d'Italia a Porta a Mare, la Festa della Marina Militare Italiana. Dopo la lettura della preghiera del marinaio, è stata deposta presso il cippo in memoria dei caduti, una corona di alloro. Presenti, oltre ad una folta delegazione di marinai militari, anche molte autorità civili e militari. Per il Comune di Pisa ha presenziato il presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Gennai che ha ricordato che alla Marina Militare del nostro paese "tutti dobbiamo molto, anche per il ruolo straordinario che ha svolto e tutt'ora svolge contro la pandemia".

A margine della cerimonia è stato ricordato che Pisa è stata scelta per ospitare, nel maggio del 2023, il XXI° Raduno Nazionale dei Marinai d'Italia, una manifestazione che richiamerà in città oltre 10mila persone da ogni parte del Paese.