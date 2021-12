Festa natalizia alla Rsa Madonna del Rosario di Orentano

Grande giornata di festa pre-natalizia alla Rsa Madonna del Rosario di Orentano, a Castelfranco di Sotto. La mattina i Gruppi del Catechismo con i loro catechisti si sono esibiti in corale con canti per i nonni eseguiti dal cortile esterno della Casa di riposo. I bambini hanno poi consegnato un dono ed i nonni hanno donato ai bambini un bel cartellone natalizio che avevano realizzato nei giorni precedenti. Nel pomeriggio è toccata alla Banda La ranocchia di Orentano esibirsi nel cortile per fare gli auguri agli anziani e così, in uniforme ufficiale, si sono radunati nel cortile ed hanno eseguito i brani musicali per la gioia degli ospiti.

"Alla Rsa Madonna del Rosario è stata una bella giornata pre-natalizia che ha fatto sentire gli anziani veramente al centro della Comunità - scrive la struttura inuna nota - si ringraziano gli orentanesi, il Parroco don Sergio, i catechisti, i bambini del catechismo e le loro famiglie ed i componenti della Banda La ranocchia che hanno sempre una grande attenzione e un pensiero per i nonni della Casa di riposo e vengono sempre ad esibirsi gratuitamente sapendo di dare grande gioia agli anziani". Il Direttore avv. Riccardo Novi presente alle due iniziative ringrazia sentitamente la Parrocchia di S. Lorenzo e il Gruppo bandistico la Ranocchia per la sensibilità sempre manifestata per la casa di riposo Madonna del Rosario che, in questa maniera, risulta realmente radicata nel locale tessuto sociale, ecclesiale ed associativo del territorio.