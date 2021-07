Festa in Piazza Arcivescovado per i 25 anni della Squadra Corse Città di Pisa

Sono stati festeggiati domenica scorsa in Piazza Arcivescovado di Pisa i 25 anni della Squadra Corse Città di Pisa, alla presenza delle autorità religiose, cittadine e sportive. Una mostra di auto da corsa ha accompagnato i numerosi interventi effettuati, a partire dall’Arcivescovo di Pisa Mons. Giovanni Paolo Benotto, che ha avuto parole di apprezzamento per la scuderia ricordando che proprio il 25 luglio è San Cristoforo, patrono dei viaggiatori e degli automobilisti.

Parole di stima sono state espresse anche nell’intervento dell’assessore del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, che ha messo in evidenza l’attività di promozione della città nelle migliaia di partecipazione a cui il sodalizio pisano ha partecipato in questi 25 anni di vita. Complimenti poi da Giacomo Bacci, Fiduciario del Coni di Pisa, dal direttore dell’Ac Pisa Francesco Bianchi e dal Fiduciario Regionale Acisport Luca Rustici. Le autorità quindi sono state coinvolte nella premiazione dei conduttori protagonisti della stagione 2020, oltre che di Gianluca Linari, pilota gentleman che è stato l’ospite d’onore avendo vinto nel 2015 il Campionato Mondiale Rally Produzione.

I premiati del Campionato Sociale 2020 sono stati oltre che i Campioni Sociali per i piloti il giovane Lorenzo Ticciati e per i co-piloti il veterano Franco Nannetti anche i piloti Carmignani Maurizio, Del Testa Luca, Fichi Fabio, Fichi Matteo, Guerzoni Giovanni, Innocenti Manuele, Marchetti Roberto, Marchi Gianluca e i co-piloti Crecchi Michele, Ercoli Maurizio, Favali Valerio, Fichi Matteo, Fontana Nicholas, Lenzi Andrea, Salvucci Massimo.

Un ricordo dei venticinque anni di attività della Squadra Corse Città di Pisa asd è stato consegnato, oltre agli importanti ospiti, anche a chi ha permesso la mostra portando le vetture presenti ossia: Andreotti Luca (Opel Kadett Gte), Del Testa Luca (Fiat Seicento Sporting), Della Maggiora Pierluigi (Skoda Fabia R5), Fichi Fabio (Peugeot 106 Rallye), Guerzoni Giovanni (Peugeot 309 Gti16v), Marchetti Roberto (Subaru Impreza Wrx sti), Mazzotti Emanuele (Renault Twingo), Orsini Fabrizio (Peugeot 106 Rallye), Pucciani Paolo (Lancia Delta Integrale) e Tonetti Nicola (Autobianchi A112 Abarth 70HP). Interventi inoltre sono stati effettuati da alcuni soci fondatori come Stefano Mazzotti e Luca Rossini.

"E’ stata una festa emozionante in cui abbiamo ripercorso le fasi salienti di questi 25 anni di attività" dice Massimo Salvucci Presidente della Squadra Corse Città di Pisa, che prosegue: "Ringrazio di cuore l’Arcivescovo per avere acconsentito di poter utilizzare la Piazza dell’Arcivescovado e per le belle parole che ci ha riservato. Un grazie anche alle autorità presenti ed a tutti coloro che hanno contribuito all’effettiva realizzazione della nostra ricorrenza. Grazie inoltre agli oltre 400 soci che si sono succeduti quarto di secolo che ci hanno permesso di avere un totale di ben 3.163 partecipazioni per lo più nella penisola, ma anche in Europa ed oltre Oceano, quasi un migliaio di podi di categoria e oltre 200 volte nei top ten della classifica assoluta. Numerosi titoli italiani vinti oltre che il nostro orgoglio: il corso annuale per co-piloti che, con ben 222 partecipanti, ha permesso l’avvicinamento e l’approccio ai rally con le giuste competenze e con la consapevolezza e sicurezza del ruolo da svolgere. Ci auguriamo di poter continuare la nostra attività con lo stesso entusiasmo e passione per i prossimi venticinque anni".

Soddisfazione perciò per tutto lo staff della scuderia pisana che sta comunque lavorando per i prossimi impegni sia agonistici per questa seconda parte di stagione che la vedrà presente sia in gare di Coppa Rally Zona che nel Campionato Italiano Rally Terra sia nella fase organizzativa per l’usuale corso co-piloti ed un raduno come il Santa Croce Auto Classic.