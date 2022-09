Celebrato San Michele Arcangelo, patrono della Polizia

Si è celebrata oggi, 29 febbraio, la ricorrenza di San Michele Arcangelo, proclamato patrono della Polizia di Stato da Papa Pio XII nel 1949. Le celebrazioni sono l’occasione anche per rinnovare il gemellaggio con la Gendarmeria Vaticana, con la quale è condiviso il Patrono.

A Pisa le celebrazioni della Festa sono iniziate con la messa, officiate alle ore 10 in San Michele degli Scalzi, dall'Arcivescovo di Pisa mons. Giovanni Paolo Benotto, con concelebranti il parroco don Luigi Bianchi e lo storico cappellano della Polizia pisana don Giovanni corti. A fare gli onori di casa il questore Gaetano Bonaccorso. Presenti le Autorità civili e militari di Pisa: il prefetto Maria Luisa D’ Alessandro; la consigliera Cristina Bibolotti per l’Amministrazione provinciale; l’Assessore alla sicurezza Giovanna Buonanno per il comune di Pisa; il colonnello Giuseppe Addesa comandante della 46ª Aerobrigata; il colonnello Mauro Izzo comandante provinciale dei Carabinieri; il colonnello Massimo Benassi comandante provinciale della Guardia di Finanza; l’arch. Antonio Esposito, vice dirigente del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e il dirigente Alberto Messerini, comandante della Polizia Municipale di Pisa.

Presenti anche i gonfaloni del comune e della provincia di Pisa, nonché una folta rappresentanza di poliziotte e poliziotti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Pisa e di Pontedera. A seguire, nella caserma Mameli di via San Francesco, il questore ha consegnato 12 lodi concesse dal Capo della Polizia ad altrettanti appartenenti distintisi in particolari operazioni di servizio, 12 compiacimenti premiali concessi dal Questore e 5 medaglie di commiato per poliziotti cessati dal servizio attivo ed in pensione.