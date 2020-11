Festa di Santa Caterina: preghiere con l’arcivescovo Benotto e inaugurazione del modellino della Chiesa

Celebrazioni contingentate e sobrie, distinte ma non distanti, domani, mercoledì 25 novembre, nella monumentale chiesa di Santa Caterina d'Alessandria d'Egitto nel giorno della sua festa. Sua eccellenza monsignor Giovanni Paolo Benotto pregherà con i bambini della Scuola omonima alle ore 9,30 e poi farà una visita ai locali dell’Istituto. Alle 11.30 è invece fissata la Concelebrazione eucaristica per i ragazzi delle medie e del liceo scientifico assieme alle famiglie e ai professori. Nel pomeriggio, alle 19, canto solenne del Vespro con la Comunità parrocchiale; “Ancora dopo 800 anni - spiega don Francesco Bachi, parroco di Santa Caterina e rettore del Seminario Interdiocesiano omonimo - ci affideremo alla potente intercessione di Caterina, vergine e martire”.

Sempre domani, in occasione della festa, sarà inaugurato il modellino in legno della chiesa realizzato dall'artista locale Carlo Pucciarelli.