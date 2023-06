Grande festa di fine anno per le scuole materne sangiulianesi con l'iniziativa organizzata insieme al comune di San Giuliano Terme al Parco della Pace, ieri 31 maggio. Nello spazio a verde della frazione di Pontasserchio, bambini, insegnanti e genitori si sono trovati in un momento di gioia e condivisione. Hanno partecipato le scuole dell'infanzia dell'istituto Niccolini, con piccoli provenienti da Gello, Agnano, Asciano, Campo, Ghezzano vestiti con magliette di colori diversi, cantando canzoni con messaggi di pace: si sono esercitati con le insegnanti in vista di questo evento e poi hanno cantato tutti insieme durante la festa, conoscsendo i compagni delle altre classi e dei plessi coinvolti.

"Un momento bellissimo, abbiamo riempito il Parco della Pace di colori, felicità e socializzazione - afferma l'assessora alle Politiche scolastiche Lara Ceccarelli - si tratta del primo appuntamento in assoluto che abbiamo voluto fortemente come Amministrazione comunale per dare attuazione al desiderio del dirigente scolastico del Niccolini, Alessandro Benetti, che proprio nei giorni del suo insediamento nell'anno scolastico 2019-2020 aveva espresso il desiderio di organizzare un evento del genere, ma purtroppo in mezzo c'è stata la pandemia di coronavirus che ha fatto saltare tutti i piani".

"E proprio l'uscita dalla 'fase covid' - aggiunge l'assessora - ci dà una ulteriore spinta ad organizzare il prossimo anno questa bellissima iniziativa, rendendola ancora più bella. Non solo, come assessorato promuoveremo incontri tra bambini e bambine di scuole diverse, dopo l'esperienza pandemica ne abbiamo un bisogno sempre più stringente di favorire la socializzazione".

"Ringrazio l'assessora Ceccarelli, il dirigente scolastico Benetti e ovviamente tutto il corpo insegnante, bambine e bambini, per la realizzazione di questo evento così bello - dice il sindaco Sergio Di Maio - non dobbiamo trascurare cosa ha significato per giovani e giovanissimi la pandemia di coronavirus, i cui effetti sulla salute e soprattutto sulla socialità sono ormai alle spalle, ma non possiamo dire lo stesso delle conseguenze sociali. L'idea di mettere insieme diverse scuole dell'infanzia per un momento di festa ed aggregazione è importante anche e soprattutto per un comune molto esteso e diversificato in tante frazioni e località come il nostro".