Stella Maris, con un flash mob il saluto alla struttura di Montalto

Una festa di fine estate per salutare e ringraziare tutta Montalto di Fauglia. E’ il flashmob a sorpresa che i pazienti e gli operatori del Presidio Riabilitativo della Fondazione Stella Maris stanno preparando per omaggiare la cittadinanza. Un momento importante per la vita della Fondazione Stella Maris che, per ragioni di sicurezza, avrà gli ingressi contingentati.

L’iniziativa, che si terrà venerdì 11 settembre a partire dalle ore 11 nello spazio sportivo (nella foto l’area ripresa in un evento pre-Covid) del Presidio, in via Montalto 6 a Fauglia, vuole essere un momento davvero speciale. Per questo da tempo il gruppo di pazienti e operatori sta allestendo una vera e propria sorpresa. Il tutto avverrà, ovviamente, nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione del contagio da SarS-CoV-2.