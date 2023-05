Festa a Capannoli per i 18 anni del ristorante Villa La Torre

Una location storica e il sogno di aprire un'attività di ristorazione che si realizza fino a diventare 'maggiorenne'. Questi sono gli ingredienti del Ristorante Villa La Torre, inaugurato nel 2005 a Capannoli all'interno della settecentesca Villa Del Rosso, conosciuta proprio come Villa La Torre. Gianni Russo e Lina Aspanò, che festeggiano uno speciale diciottesimo compleanno con la targa consegnata dal referente territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Lorenzo Caroti e dalla presidente del Centro Commerciale Naturale Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi e 'per la dedizione e la professionalità dimostrate in 18 anni di attività'.

"E' davvero una bellissima soddisfazione - commentano i titolari Gianni e Lina - dopo oltre 20 anni di esperienza nella ristorazione io e mia moglie abbiamo colto

l'occasione di aprire la nostra attività in un edificio storico situato nel centro di Capannoli, in una strada parallela di via Volterrana. Un'esperienza che ci ha dato molte gioie in questi 18 anni, anche se non sono mancati i momenti difficili come quello della pandemia che ci ha messo letteralmente in ginocchio, ma siamo riusciti a uscirne e raggiungere questo traguardo a cui tenevamo molto". Al Ristorante Villa La Torre si possono trovare piatti di terra e di mare, oltre alla pizza. "Siamo originari di Selinunte, anche se ormai abitiamo in Toscana da tanti anni, nella nostra cucina serviamo specialità toscane e siciliane e siamo aperti per cena tutte le sere eccetto il lunedì".

"Siamo orgogliosi di consegnare questo riconoscimento a un locale a conduzione familiare gestito con grande passione e impegno" i complimenti del direttore di

Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Facciamo i nostri migliori auguri a Villa La Torre, una realtà che come tante altre del territorio ha dovuto stringere i denti nei durissimi anni della pandemia e che arriva a festeggiare un importante traguardo". "Il Ristorante Villa La Torre è uno dei nostri associati di riferimento e un'attività molto conosciuta nel territorio, non solo per la bontà della cucina che propone, ma anche per l'alto livello di ospitalità proposto da Lina e Gianni" afferma la presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi. "Entrambi sempre sorridenti, pronti ad accogliere proposte e novità e molto disponibili. In 18 anni hanno saputo conquistare la fiducia di molti clienti, affezionati frequentatori del locale e che ormai non possono più fare a meno dei loro sorrisi, della loro ironia e delle loro specialità".