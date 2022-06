Fondazione dell'Arma dei Carabinieri: festeggiamenti dei soci per il 208° anniversario

Martedì 7 giugno, presso la saletta Carpi, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose, si è svolta la cerimonia del 208° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri organizzata dalla sezione Anc di Pontedera con il patrocinio del Comune di Pontedera ed in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Ai soci Ottavio Casciano, Edoardo Contemori, Giovanni Ruzittu, Pietro Ciaramella è stato consegnato un attestato di fedeltà per la condivisione degli ideali di Carabiniere dimostrata nei molti anni di iscrizione all’Anc; alle socie Giuseppina Cipriano, Teresa Malinconico, Silvana Novelli, Elda Sacco, Paola Cei, Clara Bigazzi e Angelina Pierluigi per la convinta condivisione degli ideali espressi affianco del coniuge e della comunità dei Carabinieri; ai volontari Antonino Di Maio, Emilio Greco, Adelmo Bernardini, Giuseppe Leonetti, Franco Bianchi, Alessio Giani e Franco Sardelli per essersi distinti nell’ attività di volontariato Anc con devozione e professionalità all’assistenza della popolazione nel periodo di Emergenza Covid 19.

Alla cerimonia era presente il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo che ha ricevuto la tessera di socio Anc dal presidente Sauro Gori ed il Crest ufficiale, il vicesindaco Alessandro Puccinelli, il presidente del consiglio comunale Angela Pirri, l’assessore Mattia Belli, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Pontedera Tenente Colonnello Gesualdo, il comandante del Norm Tenente Nicola Veltri ed il comandante della stazione Luogotenente Marco Martini ai quali l’Anc porge il più sentito ringraziamento per la vicinanza.