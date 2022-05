Lo storico discount 'Ciampi e Lorenzini' festeggia 61 anni di attività

'Ciampi e Lorenzini' compie 61 anni di vita. La storica attività fondata dai genitori e gestita oggi dai figli Andrea e Luana Lorenzini è sempre stata a conduzione familiare. Nata nel 1961, di fronte alla scuola Curtatone e Montanara e ricostruita dopo l'alluvione, dal 1971 ha sede in via Enrico Toti, dove si trova tuttora. E' una attività doppiamente storica perchè, fin dall'inizio degli anni '70, è stata la prima creata come discount alimentare in città, con clienti che arrivavano da tutta la Valdera. "Negli anni ci siamo adattati alle richieste del mercato - racconta Andrea Lorenzini - abbiamo inserito i freschi, il self service, la gastronomia e, negli anni più recenti, una cucina interna che può fare tutto e la pizzeria da asporto".

"Una storica attività sempre condotta da una singola famiglia che ha continuato a investire e che si è sempre rinnovata" ha detto il vicesindaco Alessandro Puccinelli che, questa mattina, ha consegnato ai titolari uno stemma col simbolo della città di Pontedera. "Oggi siamo qui per fare un grande in bocca al lupo per continuare su questa strada". Presenti anche i responsabili locali di Confesercenti, con Claudio Del Sarto, coordinatore area Valdera, Serenella Taglioli, consulente contabile e Valentina Aurilio, presidente Confesercenti Pontedera: "Una bella storia di imprenditoria per questa famiglia che si è sempre data molto da fare - ha detto Aurilio - con i complimenti per i prodotti che vengono offerti attualmente e l'augurio per un futuro pieno ancora di tante soddisfazioni". "Un enorme piacere festeggiare questo traguardo per una attività di vicinato e nostro associato da tanti anni" spiega Del Sarto.