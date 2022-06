Pontedera celebra l'8° Raduno nazionale dell'Associazione nazionale Polizia di Stato

Sabato 25 e domenica 26 giugno si tiene a Pontedera l’8° raduno nazionale dell'Associazione nazionale Polizia di Stato, di cui fanno parte pensionati e dipendenti in servizio della Polizia di stato ma anche tanti simpatizzanti dell'istituzione, con lo slogan 'Insieme per dare valore ai valori'. Due giorni ricchi di eventi per ricordare l’importanza delle attività dell'ANPS nel coltivare la memoria della Polizia di Stato e nel supporto quotidiano, da parte dei soci volontari, al sistema della Protezione civile nazionale: uomini e donne uniti dal senso di appartenenza e di reciproca solidarietà, vicini alla gente ieri come oggi, che continuano ad offrire il proprio contributo alla società civile.

Oggi sabato 25 giugno e fino alle 19, in piazza Martiri della Libertà, piazza Cavour, piazza Curtatone e lungo il centrale corso Matteotti a Pontedera saranno allestiti stand divulgativi: della Polizia Stradale, della Polizia Scientifica, della rivista 'Polizia Moderna', della ANPS. Saranno inoltre allestiti stand ove sarà possibile acquistare francobolli e monete celebrative dell'evento, nonché orologi brandizzati Polizia di Stato; verranno inoltre esposte le auto storiche provenienti dal Museo delle Auto storiche della Polizia di Roma insieme alla moderna ed accattivante Lamborghini in dotazione alla Polizia di Stato. Nel pomeriggio, alle 16.30, verrà deposta una corona di alloro al monumento ai caduti dellaPolizia di Stato in piazza Garibaldi; alle 17 messa solenne nel duomo di Pontedera. Alle 19 nella centrale piazza Martiri della Libertà si terrà il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato.

Domenica 26 giugno, dalle 10 alle 14 sarà nuovamente allestita l’area espositiva con stand e auto d’epoca della Polizia nel centro della cittadina. Allo stadio 'Ettore Mannucci' l’evento clou: vi convergeranno fin dal primo mattino migliaia di soci ANPS; terminato l’ammassamento, alla presenza del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini si terrà la sfilata, con partenza alle 11. Sfileranno la Banda della Polizia di Stato, la Bandiera della Polizia di Stato, una Compagnia di Funzionari frequentatori del Corso di formazione per Commissari Capo della Polizia di Stato della Scuola Superiore di Polizia di Roma; una Compagnia di Allievi Agenti della Scuola di Polizia di Spoleto; una squadra di atleti delle Fiamme Oro della Polizia. Resi gli onori alle Autorità presenti, sfileranno le Sezioni dell’ Associazione Nazionale della Polizia di Stato provenienti da tutta Italia. A seguire, il Capo della Polizia prefetto Giannini nominerà due poliziotti ad honorem: personalità della società civile che con il loro esempio di vita hanno incarnato i valori della Polizia di Stato e con il loro operato sono state vicine alle persone più fragili. Chiuderà una esibizione operativa di una squadra dei NOCS, il celebre Nucleo Operativo Centrale Sicurezza della Polizia di Stato, che simulerà interventi antiterrorismo con l’uso di un elicottero e di una struttura modulare allestita al centro del campo.