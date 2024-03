Numerose le autorità civili intervenute ai festeggiamenti della Parte di Tramontana per la vittoria del giugno 2023, tra cui il sindaco di Pisa e Anziano Rettore Michele Conti, l’assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini, il vicesindaco Raffaele Latrofa, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e i consiglieri Anziani Maria Teresa Rossi Benvenuti, Raffaella Bonsangue e Maurizio Nerini, il Dirigente dell’Ufficio Tradizioni Storiche Giuseppe Bacciardi e l’ingegnere Pietro Bottici. Erano anche presenti per la Parte di Mezzogiorno il Generale Sergio Mantuano ed il Luogotenente Generale Cristiano Scarpellini.

Dopo il saluto delle autorità presenti, e l’omaggio commosso al ricordo di Mario Cerrai, il Generale di Parte Matteo Baldassari ha voluto esprimere il ringraziamento a Capitani, Magistrati, combattenti, figuranti per il risultato ottenuto, nonché ai volontari del settore civile ed all’Associazione Gallo di Borea APS per l’impegno nella realizzazione della serata. All’organizzazione della serata hanno inoltre offerto la propria preziosa collaborazione gli allievi della scuola alberghiera serale dell’istituto 'G. Matteotti', coordinati dalla professoressa Lafargue.

Il Comando ha omaggiato tutti i partecipanti boreali all’edizione 2023 di una medaglia ricordo dell’impresa del 24 giugno scorso, in cui la Parte di Tramontana è riuscita ad aggiudicarsi il Palio della Vittoria con il risultato della propria Nazionale. Ai combattenti alla Nazionale ed al Capitano Roberto 'Bob' Biagi è stata inoltre donata una pergamena speciale di ringraziamento, così come al Capitano uscente della squadra di Calci Nello Pellinacci, a compimento della propria carriera alla guida della squadra.

All’evento, concepito come un momento di incontro conviviale, in una sorta di 'piazza ideale', oltre alla cena ed alla musica, c’è stato spazio per le poesie in vernacolo di Fabio Caprili, nonché per la solidarietà, con l’intervento dell’Associazione Kinzica Group che ha sensibilizzato la platea sul proprio impegno in favore della piccola Alice.

La serata si è conclusa con una lotteria ricca di premi donati da realtà del territorio. Il Comando di Tramontana, con l’Associazione Gallo di Borea APS, intendono ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento, in particolare l’amministrazione comunale di Pisa, che lo ha patrocinato, l’Istituto Alberghiero 'Matteotti', e le numerose realtà del territorio che hanno collaborato: Pisa Sporting Club, Gioielleria Benedetti, Caseificio Busti, Batini Coppe e Targhe, Lari Hairdresser, Bar Enrico, I Sellai di Pisa, Fattoria Fibbiano, Cinema Odeon, Fiorista Giampiero, Toscocer S.r.l., e i Ristoranti Eden, Delfino, Simone Balocco di Viareggio.

L’attività civile della Parte di Tramontana non si ferma qui, e prosegue con una serie di eventi a partire dal Premio 'Mimosa Boreale' del 9 marzo e dalla partecipazione alle iniziative del Capodanno Pisano.